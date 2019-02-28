百餘台專業老相機 周六義賣

2019年02月28日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市再耕園庇護工場近日接獲一批相機捐贈，來自美國的Evan Butts於2009年到台灣工作，他的攝影器材也跟著飄洋過海，後因健康因素無法再掌鏡，家人透過網路聯繫再耕園園長李銘浚捐出全部器材，將於3月2日在再耕園舉行義賣。

李銘浚指出，經初步整理有103部相機，120顆相機鏡頭，20台閃光燈及部分暗房設備，濾鏡及保護鏡，主要為PENTAX品牌135底片機械式相機，是再耕園設立以來最大一筆單一品項的捐贈物品。

據了解，捐贈者Evan Butts偏愛PENTAX的相機，大部分的相機、鏡頭、保存良好，操作功能正常，雖然是舊式的底片相機，但因為數量龐大且為專業的單眼相機和鏡頭，再耕園特別邀請嘉義市專業攝影人士協助評估，到場的專業人士對數量龐大的器材也嘆為觀止。

嘉義基督教醫院經營管理的再耕園庇護工場希望小舖，長期接受民眾捐贈二手物品，透過庇護工場18位身心障礙員工的挑選、整理、清潔、標價後，再在園區希望小舖上架販售，提供就業機會，也讓二手物品找到新家。

3月2日將售的相機以PENTAX的 K1000、Spotmatic系列為主，還有PENTAX相機規格的各式鏡頭，於再耕園一樓的庇護商店內公開展售，價格是經專業人士建議而訂，相機附鏡頭的價格為2500元到6000元，鏡頭的單價約為900元至3500元之間。

(中國時報)