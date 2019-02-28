未傳專家證人 小林村災民抗議

2019年02月28日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

2009年莫拉克颱風重創小林村，家屬認為高市府與甲仙區公所未執行撤離，提告國賠5.9億餘元，最高法院前年駁回123人上訴確定，有15人發回更一審，將於3月27日宣判。家屬認為法官拒絕傳訊專家證人，27日到高雄高分院抗議漠視人命。

高雄高分院則回應，聲請調查證據必須考量雙方攻防要旨、與案件爭點的關聯性，以及訴訟進行中相關證據資料的呈現等，以綜合判斷證據有無調查必要。如無調查必要，也會在訴訟過程或判決中，詳說不予調查的理由。

小林村自救會長蔡松諭說，小林村這麼重大天災案件，將近400人滅村，整整快10年，無數次的開庭，沒有半位的專家證人，包括地質學者、土木學者、水土保持等專家，1位專家證人都沒有到庭上提出過客觀的看法，讓人遺憾。

好不容易，最高法院終於認同這論點，有15位保全戶發回更審，但在更一審，法官雖已同意傳喚5位專家證人，最後關頭卻又取消了，真的讓人非常遺憾憤慨，難道400條生命，不值得花1個下午請幾位專家證人來說幾句話嗎？

小林村法扶律師團代表鄭文龍說，不要說400條人命，即使只有1條人命，都應該還原事實真相，如果法官的審理都是這麼草率，民眾還會相信司法嗎？潘姓女受戶則說，國賠勝負是其次，他們要的只是1個答案，對法官很失望。

(中國時報)