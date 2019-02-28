撿溪邊鵝卵石自用 鄉民不知觸法
花蓮溪沿岸有各式大小的石頭，壽豐鄉1名陳姓中年男子在溪口載運1.1噸鵝卵石，因數量龐大，當場遭海巡查獲以竊盜罪嫌送辦。男子供稱，只是帶回家鋪地板，並非販售牟利，「看過很多人也在撿」，岸巡指出，岸際礫石為國有財產，未經許可撿拾恐觸法。
海巡署東部分署第一二岸巡隊於26日下午在壽豐鄉花蓮溪口南岸發現一輛可疑廂型車來回往返，懷疑非法盜採砂石，通報鹽寮漁港安檢所埋伏高處蒐證，上前盤查打開車廂後座赫見一批大小不等鵝卵石，連同陳男住處一袋袋的盜採石頭數量多達1140公斤。
岸巡人員隨即對涉案民眾進行偵訊筆錄，年約50多歲的陳嫌供稱，鵝卵石要做為自家鋪設地面使用，並無販售行為，之前看到很多人也在撿，不知道已經違法；岸巡人員指出，岸際砂石為國有財產，未經許可任意撿拾，已涉犯刑法竊盜罪。
近年政府為了落實原住民族轉型正義，認同原民在文化與自用原則，合理採集「傳統領域」礦物、土石，花蓮地院自前年援引《原基法》陸續有宣判盜採石頭族人無罪判例；不過，涉案的陳姓男子並非原民身分，較無爭議，全案訊後昨日移送花檢署偵辦。
岸巡人人員表示，竊取岸際砂石涉嫌竊盜，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。
(中國時報)
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