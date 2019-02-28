余天直播 找郭子乾扮柯P

2019年02月28日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

民進黨三重立委補選候選人余天27日邀請綜藝模仿天王郭子乾到三重直播吃美食，郭子乾一秒柯P上身，逗得余天及幕僚哈哈大笑，被問到何時與柯文哲合體，余天表示，「等他回國後再說」，黨中央交代「自己研究」。

余天昨邀郭子乾到三重知名滷肉飯開直播吃美食，2人閒話家常，郭稱讚美食、捧余天當選，每每聊幾句就模仿魂上身，一下模仿柯文哲，一下模仿蘇貞昌，甚至模仿余天即興唱一段自行改編歌詞的〈榕樹下〉，炒熱直播氣氛。

媒體提到李亞萍說去年當選的都是小丑，遭鄭世維嗆不尊重民主，質疑余天還要不要選，余天表示，「廢話，我還要選啊，講一句話我就退選，哪有這麼簡單」，郭子乾見狀也幫忙緩頰說，余大哥也想當小丑，所以一定要當選。

余天說，自己在演藝圈當小丑當久了，何必去講那些，反質疑對手挑語病。面對對手鄭世維找許淑華來延續韓流氣勢，余天笑說，自己家裡就有神力女超人李亞萍，還有小孫女1歲多，力量大到不行，也是神力女超人。

至於柯文哲日前受訪時曾透露有意幫余天站台，被問到何時與柯文哲合體？余天表示，柯現在還在國外，回來再說，他還要跟黨中央、競選團隊研究，但黨中央已有交代「自己研究」。

(中國時報)