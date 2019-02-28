余天直播 找郭子乾扮柯P
民進黨三重立委補選候選人余天27日邀請綜藝模仿天王郭子乾到三重直播吃美食，郭子乾一秒柯P上身，逗得余天及幕僚哈哈大笑，被問到何時與柯文哲合體，余天表示，「等他回國後再說」，黨中央交代「自己研究」。
余天昨邀郭子乾到三重知名滷肉飯開直播吃美食，2人閒話家常，郭稱讚美食、捧余天當選，每每聊幾句就模仿魂上身，一下模仿柯文哲，一下模仿蘇貞昌，甚至模仿余天即興唱一段自行改編歌詞的〈榕樹下〉，炒熱直播氣氛。
媒體提到李亞萍說去年當選的都是小丑，遭鄭世維嗆不尊重民主，質疑余天還要不要選，余天表示，「廢話，我還要選啊，講一句話我就退選，哪有這麼簡單」，郭子乾見狀也幫忙緩頰說，余大哥也想當小丑，所以一定要當選。
余天說，自己在演藝圈當小丑當久了，何必去講那些，反質疑對手挑語病。面對對手鄭世維找許淑華來延續韓流氣勢，余天笑說，自己家裡就有神力女超人李亞萍，還有小孫女1歲多，力量大到不行，也是神力女超人。
至於柯文哲日前受訪時曾透露有意幫余天站台，被問到何時與柯文哲合體？余天表示，柯現在還在國外，回來再說，他還要跟黨中央、競選團隊研究，但黨中央已有交代「自己研究」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。