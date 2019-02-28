霞雲學子燒竹筒飯 拍打竹器樂
復興區霞雲國小位處山區部落盛產竹子，校方以在地特色，發展竹子相關課程，教導學生竹器打擊樂、燒竹筒飯等，都市三代家庭較少，平鎮區老大人活力發展協會27日特別邀請霞雲附幼小朋友，讓長輩與幼童一起做竹筒飯，推廣城鄉、族群及銀幼攜手共學。
霞雲國小校長羅幼蓮表示，校內泰雅族學生占多數，因在地產竹，竹子又和泰雅族人食衣住行息息相關，小朋友在校內學習做竹筒飯等相關課程，近期附設幼稚園去關懷一位身體狀況不佳的婆婆，還帶自己做的竹筒飯給長輩吃，想到以校外教學方式延續，創造更多機會讓銀髮族與幼童共同學習。
羅幼蓮說，霞雲的孩子和老師，一同走進逐漸老化部落，採用部落豐富的竹子及菜資源，學習泰雅流傳的智慧，以環境土地為師、以部落為榮，關懷周遭的長者一同互動共學，在一次次的接觸、互動、溝通中，逐漸拉近彼此距離、建立情感。
霞雲附幼22位幼童，27日到訪老大人活力發展協會，與10多位長輩一起開心做竹筒飯，孩子們教導長輩竹筒飯內的餡料，童言童語也逗得這些銀髮族開懷大笑。協會理事長葉國芳說，現代都市三代同堂家庭少，長輩比較少有機會和孩童相處，希望往後有更多機會，讓城鄉的銀髮族與幼童有更多共學課程。
(中國時報)
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