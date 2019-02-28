學子玩創意 汽車搬上伸展台

2019年02月28日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

大慶商工年度盛事專題製作成果發表會，27日亮麗登場，美容科、時尚科學生有讓人驚豔的造型與走秀，汽車科學生更帶著汽車零件，帥氣走上伸展台，學生們透過不同主題詮釋演出展現自信，贏得老師與家長們的滿堂喝采。

校長黃偉哲表示，專題製作成果發表會是讓畢業生3年學習成果的展現，不僅讓在校學弟妹有觀摩學習的機會，也讓家長了解子女們在校的成長，分享學生的成就。

美容科、時尚科發表的主題包括「頑色」、「燼域」、「吞世」、「無畏」等造型秀，學生們運用巧思創作服飾，搭配吸管、不織布、濾網、珍珠帶、保麗龍、鐵鍊、樹枝等素材，呈現漸層、立體效果及比喻春夏秋冬不同季節。

模特兒的整體造型、流行彩妝、亮麗髮藝、創意走秀、飾品設計，都是學生一手包辦，絕美身段和炫目裝扮華麗登場，有如時尚秀，其中美容科還有男學生反串妖嬌登場，台下家長還渾然不知那是「男的」。

汽車科學生們將多輛報廢的實習車改頭換面、重新塗裝，在活動結束前風光開進會場與美容科、時尚科的模特兒同台，一點都沒有違和感，學生們自信表示「相信畢業就擁有就業的能力」。

(中國時報)