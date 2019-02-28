電話亭翻修 竹崎公園飄英倫風
嘉義縣竹崎鄉民代表邱韻潔改造廢棄電話亭，為竹崎親水公園增添異國風情，位在嘉義縣竹崎鄉台三線牛稠溪畔的竹崎親水公園，有全台第一座天空步道；邱韻潔表示，希望用自己的力量為竹崎打造新景點，吸引更多觀光客到竹崎觀光。
去年剛當選鄉民代表的邱韻潔，因緣際會下得知有廢棄的電話亭，不僅立刻自掏腰包整修，更親手漆上大紅油漆，小至門把、大至歐風公共電話，都用心尋找合適配件，讓廢棄電話亭頓時有了新生命。
32歲的邱韻潔長相亮麗，親自拍攝多張示範網美照。邱韻潔指出，完工後請示鄉長及鄉公所觀光課，趕在連假前，將電話亭擺放在天空步道旁，讓喜愛英倫風的遊客多了一個拍照的景點。
邱韻潔表示，從參選開始，跑遍竹崎大大小小的地方拜訪村民，發現家鄉的景點近期好像沒有新亮點，希望用自己的力量為故鄉創造出新的人氣景點；期望透過潔白蜿蜒的天空步道，搭配擁有歐式風情「英倫風電話亭」，吸引遊客前往竹崎觀光旅遊。
(中國時報)
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