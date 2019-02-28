利卡夢音樂祭 日俄高手合奏獻藝

2019年02月28日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東利嘉國小梅園「利卡夢梅之宴音樂祭」28日登場，邀請到日本小提琴天后庄司莎矢香，與俄羅斯鋼琴帥哥伊利亞．拉什科夫斯基，挑戰3首難度相當高的曲目，庄司莎矢香並隨身攜帶價值數億元的名琴「雷卡米耶」首次在台東戶外演出，精采可期。

進入第21屆的利卡夢梅之宴音樂祭‧GAYA戶外音樂會，28日下午2點將在利嘉國小梅園舉行，台灣鋼琴王子陳冠宇將陪同日本、俄國2位國際級音樂家演出。

陳冠宇說，2位傑出音樂家都獲得許多國際大獎肯定，這次表演曲目包括普羅高菲夫、舒曼、巴爾托克等作品，包括技巧、詮釋等難度很高，要讓觀眾聽好、聽滿。

已4度到台灣演出的庄司紗矢香，帶著1972年製、價值數億元的名琴「雷卡米耶」首次在台東進行戶外演出，她在5歲就開始學習小提琴，16歲便拿下「帕格尼尼小提琴大賽」冠軍，是日本新生代最具代表性的小提琴家。

她說，去年夏天曾和伊利亞合作過，這次再度合作，表演曲目都是自己喜愛、想要演奏、也很有挑戰性的樂章。

而來自俄國的拉什科夫斯基5歲開始學習鋼琴，8歲時與伊爾庫茨克室內樂團同台首演。曾獲得多項比賽冠軍，他說，台灣人都很友善、感覺很舒服，希望大家會喜歡這次的演出。

(中國時報)