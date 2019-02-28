宜蘭節電補助 每台最高3000元
宜蘭縣政府今年擴大補助民眾汰換冰箱、冷氣等最耗電的大型家電設備，每台最高可補助3000元，每戶可汰換最多2台冷氣、1台冰箱，如再搭配申請居家隔熱改造補助，不僅節能又可現賺1萬9000元。
宜蘭縣政府環保局表示，今年補助家電項目為具能源局核准登錄「能源效率分級」1或2級之「冰箱」及「冷氣」，為了鼓勵縣民共同響應節電行動，縣政府擴大補助民眾汰換冰箱、冷氣，節能冷氣每kW（不計小數）補助1000元，節能冰箱每公升補助10元，補助數量為冰箱1500台及冷氣800台，共計約補助2300台，不過只有「舊換新」才有，補助可回溯到2018年12月7日之後所購買的產品。
環保局表示，這項補助已從2月25日公告後受理申請，今年也提供了許多便民措施，像是發票載明廠牌及型號可免檢附產品保證書（卡）、公告日前汰換而沒有舊機照片亦可申請、發票可提供影本。
今年的補助內容為每台最高補助3000元，每戶可汰換最多2台冷氣、1台冰箱，此外，如果住家有西曬高溫的困擾，可利用開口通風、使用隔熱材、綠化等方式來降低室內溫度，縣府也提供每案補助50％的改造工程費用，最高上限1萬元。
(中國時報)
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