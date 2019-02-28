友善校園 反毒拒色零霸凌

2019年02月28日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

校園霸凌、藥物濫用、復仇式色情等事件頻傳，新北教育局27日在重慶國中舉辦「反毒拒色零霸凌，校園友善同步行」宣導活動，以擊破「毒、色、霸」沙袋的方式，宣誓捍衛友善安全校園的決心。

活動開始先由重慶國中管樂團、熱音社及童軍團帶來一連串反毒、拒絕霸凌、反色情誘惑及暴力為主題的精彩表演，展現學生的青春活力及熱情，隨後由教育局長張明文、重慶國中校長吳慧蘭帶領貴賓和學生，戴上拳擊手套擊破象徵「毒、色、霸」的沙袋，將口號化為行動。

張明文表示，新北市推動友善校園的理念，是以學生為主體、學校為舞台，結合師生共同參與及推動，透過各級學校多元化活動規劃讓全校動起來。

為深化青少年反毒拒色零霸凌的觀念，將結合民間團體「卡米地」文化劇團，進行寓教於樂的「友善校園劇」表演，期透過非傳統教條式的方式宣導，吸引學生目光。

此外，教育局還透過網路Kahoot線上測驗平台，設計友善校園知能問答遊戲，建立學生正確的反毒觀念及常識，並藉由「防制學生藥物濫用」績優學校的頒獎，鼓勵各級學校積極防制學生藥物濫用，給予孩子乾淨友善的校園環境。

教育局強調，在教育過程中，學校要為孩子找到學習優勢，培養孩子正當興趣及娛樂，當孩子擁有正當休閒活動時，「毒」、「色」、「霸」就近不了身，讓孩子能在校園健康快樂的成長。

(中國時報)