男人當心 苗栗攝護腺病患多

2019年02月28日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗大千綜合醫院公布2018年癌症前三名，分別為大腸癌、攝護腺癌、乳癌，推測因苗栗地區老年人口多，罹患攝護腺癌人數較高。

國健署2018年12月曾公布10大癌症排行，其中第1名為大腸癌、第3名乳癌、第6名攝護腺癌，與大千醫院去年診斷癌症病例的前3名非常接近，大千醫院指出，苗栗患攝護腺癌病人比例居高，推測因苗栗地區老年人口多，相對人數較高。

大千綜合醫院癌症中心主任黃明立表示，攝護腺癌初期沒有症狀，若開始出現症狀時，則可能有尿急、頻尿、尿流細小、血尿等問題，和良性攝護腺肥大的狀況差不多，因此建議40歲以上男性定期到泌尿科檢查，若有任何症狀也要盡快就醫。

另外，排名第1的大腸癌為全台癌症排行榜上的前3名常客，黃明立指出，許多民眾在糞便潛血檢查呈現陽性後，卻因怕痛而不敢進一步做大腸鏡檢查，以致延誤病情。大千醫院便辦理「無痛大腸鏡補助方案」守護民眾健康，補助無痛大腸鏡的麻醉費，不但大幅提升大腸鏡篩檢人數，更是成功幫助罹癌病人完成治療。

另外，乳癌通常發生時也沒有症狀出現，但現在可透過乳房X光攝影檢查，以及早發現治療。院方指出，國健署每年也提供免費四癌篩檢，建議民眾每年定期接受檢查，才能確保自身與家人健康。

(中國時報)