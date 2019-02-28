幫媽祖打卡按讚 免費喝咖啡

2019年02月28日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

全台獨一無二的「進香咖啡」又飄香了！彰化南瑤宮「徒步笨港進香」定3月24日（農曆2月18日）至30日（農曆2月24日），展開7天6夜的「徒步百年古香路」之旅，彰化市籍醫師陳俊德結合志工號召打卡按讚，相揪喝咖啡，或體驗一日志工煮咖啡。

南瑤宮笨港進香流傳200多年，披星戴月走過村落，百年古香路充滿傳奇！陳俊德連續第5年推出「幫媽祖打卡按讚－免費咖啡送你」活動，除在中正路二段146號固定咖啡檯持續進行1個月外，3月24日笨港進香啟程，更安排行動咖啡車跟著進香隊伍南下，讓信眾定點按讚喝咖啡。

活動還舉辦寄「進香耳掛包咖啡」給媽祖信眾親友的活動，讓親朋好友也能來一杯「保佑咖啡」，推廣南瑤宮的媽祖信仰。

彰化市長、南瑤宮主委林世賢表示，南瑤宮是是台灣信徒組織規模最大的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第1個進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

(中國時報)