安平槍擊案 2嫌帶槍投案

2019年02月28日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市安平區26日傳出槍擊案致3人受傷，涉嫌開槍的翁姓、徐姓男子，27日攜帶2把改造手槍投案。據他們供稱，上周在安南區與對方發生口角衝突之後，案發當天原本約定見面談判，卻因看到對方開車衝過來才開槍反擊。不過，警方懷疑他們的說詞，仍將進一步釐清案情。

警方調查，26日凌晨1點多，警方接獲醫院通報，指有3名疑似槍傷病患後，立即前往了解。其中，受傷的周姓男子告訴員警，當天凌晨駕車載友人前往安平區，在安北路突然遭人開槍掃射，即駕車脫離現場，並自行前往就醫。

經醫院檢視後，周某右大腿及左肩有傷需住院觀察，其餘2人僅輕微擦傷。

事後，管轄的市警四分局成立專案小組展開偵辦，發現被害人的座車共有9個彈孔，經調閱周邊監視器影像畫面與現場查訪資料進行交叉比對後，很快便鎖定涉案嫌犯。

在警方策動下，2名嫌犯及2名關係人27日上午主動到案說明，並交出作案用的仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改造子彈2枚。

偵訊後，駕車的19歲翁姓男子與同車的30歲徐姓男子均坦承開槍，並供稱日前雙方因細故引發口角糾紛後，案發當天約定碰面談判時，看見對方駕車企圖衝撞，才開槍射擊。

2嫌還告訴員警，由於聽說警方已經鎖定他們的身分，才主動到案說明；至於槍枝來源，2嫌都避重就輕，但警方將持續追查。偵訊後，全案依殺人未遂、槍炮、毀損等罪嫌送辦。

外傳此案係因道上兄弟為了大哥的稱號引發衝突，但警方強調，此部分並沒有證據，仍待進一步查證。

(中國時報)