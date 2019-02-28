安平槍擊案 2嫌帶槍投案
台南市安平區26日傳出槍擊案致3人受傷，涉嫌開槍的翁姓、徐姓男子，27日攜帶2把改造手槍投案。據他們供稱，上周在安南區與對方發生口角衝突之後，案發當天原本約定見面談判，卻因看到對方開車衝過來才開槍反擊。不過，警方懷疑他們的說詞，仍將進一步釐清案情。
警方調查，26日凌晨1點多，警方接獲醫院通報，指有3名疑似槍傷病患後，立即前往了解。其中，受傷的周姓男子告訴員警，當天凌晨駕車載友人前往安平區，在安北路突然遭人開槍掃射，即駕車脫離現場，並自行前往就醫。
經醫院檢視後，周某右大腿及左肩有傷需住院觀察，其餘2人僅輕微擦傷。
事後，管轄的市警四分局成立專案小組展開偵辦，發現被害人的座車共有9個彈孔，經調閱周邊監視器影像畫面與現場查訪資料進行交叉比對後，很快便鎖定涉案嫌犯。
在警方策動下，2名嫌犯及2名關係人27日上午主動到案說明，並交出作案用的仿貝瑞塔改造手槍1枝、仿土耳其914手槍1枝、彈匣2個、改造子彈2枚。
偵訊後，駕車的19歲翁姓男子與同車的30歲徐姓男子均坦承開槍，並供稱日前雙方因細故引發口角糾紛後，案發當天約定碰面談判時，看見對方駕車企圖衝撞，才開槍射擊。
2嫌還告訴員警，由於聽說警方已經鎖定他們的身分，才主動到案說明；至於槍枝來源，2嫌都避重就輕，但警方將持續追查。偵訊後，全案依殺人未遂、槍炮、毀損等罪嫌送辦。
外傳此案係因道上兄弟為了大哥的稱號引發衝突，但警方強調，此部分並沒有證據，仍待進一步查證。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。