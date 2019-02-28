初鹿枇杷鮮嫩多汁 快來嘗鮮
入口即化、鮮嫩多汁的台東初鹿枇杷進入盛產期，台東地區農會將於228連續假期，在初鹿原生應用植物園區舉辦枇杷節展售活動，除了現採新鮮枇杷以外，還有限量的枇杷冰淇淋、枇杷花茶，台東鄉親憑身分證免費入園。
台東地區農會理事長楊招信表示，目前正進入盛產期的初鹿枇杷，受到暖冬影響，今年產量減少近3名，果粒也較小，但是品質維持不變，價格也維持去年的1斤150元，產期則提前到3月底就結束，民眾嘗鮮要把握機會。
他說，台東初鹿枇杷產銷班舉辦的枇杷節將於2月28日到3月3日，每天上午9點到下午5點，在初鹿原生應用植物園展售，讓民眾連假走春時，也能一嘗全台品質最好的在地美味枇杷， 同時在3月底前每周、六日在同地點擺攤展售，另外，11、12日也將前往板橋區農會展售。
台東地區農會總幹事李建通指出，枇杷屬溫潤的水果，吃多也不會壞肚子，而初鹿地區是花東縱谷南端、黑潮暖流交會處，日夜溫差大卻又日照充足，再加上紅土土質，種出的枇杷鮮嫩多汁，入口即化，與西部枇杷口感不同。
(中國時報)
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