3歲童失聰 醫挖出2公分耳屎

2019年02月28日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮1名3歲男童疑似右耳失聰，母親憂心至門諾醫院求助，檢查發現男童耳道阻塞，在夾出2公分大的耳屎後，幼童立即對聲音有反應。小兒科主任鄭永隆表示，大多數耳屎會自行掉出，民眾若發現幼兒塞滿耳屎耳，切勿自行清理，以免挖傷細嫩耳道。

鄭永隆指出，一名媽媽帶著3歲大的兒子就診，直說兒子聽力好像有問題，每次跟他說話都沒什麼反應，經醫師檢查發現幼童耳朵被一堆耳屎塞住，從兩耳各夾出2公分和1公分長的耳屎，找出影響幼兒聽力原因。

鄭永隆說，幼童耳朵如果長期被耳屎塞住，多少會影響聽力，但不建議父母自己清理耳屎，像是有些家長會用髮夾挖耳屎，不過因為孩童的耳道較小、皮膚細嫩，一不小心就會造成耳道出血或是耳膜穿孔，不僅受傷，也容易有感染風險。

有些父母會用棉花棒替幼兒清理耳垢，但清潔過程中，有時會讓耳垢不小心被推入更深的耳道，反而造成耳屎阻塞；醫師指出，專業清理耳屎方式很多，除了直接夾出外，也可透過耳朵清潔水、耳滴劑軟化溶解耳屎，讓耳屎順利取出。

鄭永隆表示，通常耳屎都會自行掉出耳道，並不需要特別清理，而且耳屎也具備保護外耳道的功能，讓耳朵不受外力衝擊以及防止昆蟲異物進入，如果耳屎有過多、塞住耳道，甚至出現聽力問題或耳朵疼痛時，就應盡快就醫，尋求專業醫師協助。

(中國時報)