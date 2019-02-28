2019年02月28日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

228連假開跑，位於北海岸旅遊觀光路線中間點的富基漁港，是大啖海鮮與欣賞漁港風光好去處，連假期間富基魚市單筆消費滿5000元，並委由魚市內餐廳現場代客料理者，可參加抽獎，有機會抱走43吋液晶電視等百項好禮。

農業局長李玟表示，富基漁港位於新北市北海岸的東北角，為「萬里蟹」捕撈產業起始基地，是「萬里蟹」主要卸貨港之一，加上不少攤商家族本身也從事捕蟹或其它漁撈產業，佔天時地利人和之勢。

李玟指出，富基漁港往往能收到當天到港規格最好、質量最佳、最鮮活的第一手「萬里蟹」，同時常年供應，幾乎一整年都能在此買到、嚐到活跳跳的萬里蟹。

富基漁港設有停車場，且鄰近富貴角燈塔、白沙灣海水浴場與石門洞等觀光景點，想要欣賞北海岸東北角的海濱風光，品嚐最新鮮美味的海產料理，就要來趟富基漁港。

農業局表示，魚市為回饋遊客們的光顧，228連假期間舉辦感恩回饋祭活動，詳洽「富基漁港 魚產品銷售中心」臉書專頁。

(中國時報)