新增科技多媒體 湖口圖書館啟用

2019年02月28日 04:10 中國時報 徐養齡／竹縣報導

新竹縣湖口鄉立圖書館走過30年歲月，一直是湖口人重要的文化重鎮，然而隨著設備老舊，空間不敷使用，歷經2任鄉長及代表會不斷奔走，斥資逾8000萬新建寬敞圖書館，並新增科技多媒體元素，讓跨時代風格的圖書資訊走入湖口人的生活。

新竹縣長楊文科27日與湖口鄉長林志華等出席湖口鄉立圖書館啟用典禮，會後仔細參觀館內各設施，對館舍空間美學、數位科技設備及珍貴藏書印象深刻。

楊文科說，早期圖書館環境普遍比較陽春，但讀書風氣很盛，民眾使用率極高，如今圖書館與時並進，設備愈來愈豐富，很羨慕湖口人有這麼高規格的場館，相信閱讀率會迅速成長。

新湖口鄉立圖書館為4層樓建物，1樓為信勢村集會所活動中心，2樓至4樓為圖書館，總面積達1386.47平方公尺，2樓以數位方塊、新書展示區、兒童區、期刊閱報區、樂齡區等為主。

為有效運用空間，圖書館2到3樓的內樓梯及四周牆面，被巧妙設計為大器書牆，擴增藏書量及閱讀活動空間。3樓為多媒體區、青少年區、書庫區、閱讀區等，筆電區設有電腦及數位設備，4樓為自修室、研習教室以及罕借書庫，功能多元。

林志華說，圖書館結合地方集會所，打造為社區關懷據點及防災避難所，增強村里組織功能，促進地方行政與村里合作，圖書館啟用後，將結合信勢國小及新湖國中，營造成書香藝文社區。

(中國時報)