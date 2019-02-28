遇雨必淹 公路總局會勘補救

2019年02月28日 04:11 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

西濱道路大安段20年前竣工後，因排水系統設計不當，造成南安路口遇雨則淹，民宅的家具、車輛等紛紛泡水，居民叫苦連天；台中市議員吳敏濟27日會勘，公路總局下周將找出癥結點，以徹底解決水患。

受害居民莊金益表示，當年西濱施工時就反映涵管直徑太小，卻沒人理會。竣工後，南安路口逢雨必淹，毀了1間土角厝，家具、床鋪、電器及機車都遭殃，向公所申請災害補助，卻說淹水高度僅40公分，未達50公分救助標準。

台中市水利局副局長馬名謙說，應是橫越西濱的中小排被阻塞，使得水流倒流，造成鄰近區域淹水，需根據原先竣工圖找出瓶頸點，疏通後才能解決水患。公路總局台中工務段下周將到現場核對，確定排水系統走向，大約需2至3個月，可從根本解決排水問題。

吳敏濟批評，居民蒙受損失是工程設計不當所致，卻由他們承擔後果，非常不合理，政府應依據實際損害救助，而不是硬性以50公分為認定依據。

(中國時報)