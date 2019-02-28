遇雨必淹 公路總局會勘補救
西濱道路大安段20年前竣工後，因排水系統設計不當，造成南安路口遇雨則淹，民宅的家具、車輛等紛紛泡水，居民叫苦連天；台中市議員吳敏濟27日會勘，公路總局下周將找出癥結點，以徹底解決水患。
受害居民莊金益表示，當年西濱施工時就反映涵管直徑太小，卻沒人理會。竣工後，南安路口逢雨必淹，毀了1間土角厝，家具、床鋪、電器及機車都遭殃，向公所申請災害補助，卻說淹水高度僅40公分，未達50公分救助標準。
台中市水利局副局長馬名謙說，應是橫越西濱的中小排被阻塞，使得水流倒流，造成鄰近區域淹水，需根據原先竣工圖找出瓶頸點，疏通後才能解決水患。公路總局台中工務段下周將到現場核對，確定排水系統走向，大約需2至3個月，可從根本解決排水問題。
吳敏濟批評，居民蒙受損失是工程設計不當所致，卻由他們承擔後果，非常不合理，政府應依據實際損害救助，而不是硬性以50公分為認定依據。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。