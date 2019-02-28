議員王焜玄 涉賄遭訴
嘉義地檢署檢察官27日分別針對前所查獲之嘉義縣義竹鄉、太保市、竹崎鄉及嘉義市西區的賄選案件偵查終結，對相關被告提起公訴。其中議員王焜玄因集團性買票，且企圖透過辯護人影響相關證人，檢察官請求從重量刑。
根據檢察官調查，王焜玄在去年10月間，要劉姓、許姓被告委託旗下江姓、林姓、洪姓及2位蕭姓樁腳統計該各鄰票數，以每票1000元交付現金賄賂，要求其支持王，遭檢察官查獲買票的就有5鄰共186票。
檢方表示，7名樁腳在偵查中自白犯行，依選罷法第99條第5項前段之規定，建請法院減輕其刑，而王焜玄以計畫性、集團性方式買票，且被查獲後，仍企圖透過辯護人影響相關人證及偵辦方向，犯後態度不佳，請院方從重量刑。在押的王焜玄昨隨案移審到嘉義地方法院，裁定延押。
另檢方調查，嘉義市陳姓、賴姓和兩位蔡姓被告為使嘉義市西區某市議員候選人順利當選，以每票1000元的向選民買票，並且製作選民名冊，李姓選民等11人答應並提供他等親屬資料予陳姓被告等人；嘉義縣義竹鄉鄉民代表候選人許姓被告，為求自己及鄉長候選人順利當選，在投票日前1天以每票1000元的代價，向選民買票。
太保市的呂姓被告則是為使嘉義縣第1選區某議員候選人當選，以每票500原為代價，交予黃姓被告1萬元，在去年11月尚未交到選民手上即被查獲。
(中國時報)
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