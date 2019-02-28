婦女尿失禁衛教 3月8日醫起來

2019年02月28日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄1名中年婦女罹患尿失禁，常常晚上尿急轉醒，來不及衝到廁所就尿褲子，之後睡意全消，嚴重影響生活及工作，幸好就醫後已大幅改善；高雄長庚泌尿科醫師沈元琦指出，類似案例並不少見，但病患通常羞於求助，反而錯失治療時機。

這名55歲婦人微胖、糖尿病史，半夜常尿急憋不住，走向廁所途中就尿失禁，換完褲子後就再也睡不著，令開早餐店必須早起的她非常困擾；此外，她打噴嚏、咳嗽時，偶爾也會滲尿。

高雄長庚泌尿科主治醫師沈元琦指出，尿失禁可分為應力性與急迫性，前者常發生在用力時，女性患病原因與停經後賀爾蒙變化、懷孕生產有關，後者則是膀胱過動症，和高齡、神經性疾病如中風、糖尿病相關，也有些人原因不明。

經診斷，這名婦人屬混合型尿失禁案例，控制水分、減重配合膀胱過動症藥物後已有改善，後續將接受尿道懸吊手術，進一步解決應力性尿失禁困擾。

根據統計，婦女懷孕生產、停經之後，有高達3至5成的尿失禁比例，但其中僅2至3成患者會就醫。

為此，台灣尿失禁防治協會、台灣泌尿科醫學會、高雄長庚醫院泌尿科、婦產科將於3月8日婦女節上午10點，在高雄長庚兒童醫院藍廳舉辦「婦女泌尿守護者聯盟」講座，當天全台3、40家醫院也會同步衛教活動，且有部分場次臉書直播，讓更多人認識婦女尿失禁議題。

(中國時報)