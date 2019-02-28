科技防災 徐榛蔚盼降低衝擊

2019年02月28日 04:10 中國時報 范振和 ∕花蓮報導 ∕花蓮報導

科技部為提供花蓮縣災害防救科技研究的專業協助，以及民眾對於災害預警即時性的渴望，運用歷年科技研發成果與GIS資訊技術，將災害情資網為基礎平台，擴充為「地方版災害情資網」，27日前往花蓮縣政府簡報時，縣長徐榛蔚期盼科技防災技術，未來能讓花蓮災情降至最低程度。

徐榛蔚說，行政院災害防救辦公室主任吳武泰、國家災害防救科技中心主任陳宏宇率團隊來訪，她希望能為花蓮爭取多一些防災情資與資源，做為應變中心開設前及運作中使用。尤其，花蓮地形狹長，從北到南長140公里的距離，每次颱風來襲前後，常碰到北區狂風暴雨，而南區晴空萬里的情況，情資的準確度，可預防農友因誤判而提早搶收，或是抱持觀望而延誤搶收。

徐榛蔚期許未來災防科研技研發成果能降低災害衝擊，她並帶領消防局、建設處、農業處、民政處、社會處等單位主管及協力團隊，進行雙邊交流，期盼研發出更符合花蓮縣需求的災害決策情資蒐整系統。

(中國時報)