疑車速過快 小客車自撞1死3傷

2019年02月28日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

新北市貢寮區長泰路27日下午5時許發生一起死亡車禍，26歲陳姓男子駕駛黑白色的自小客車，承載3名友人，沿著台2丙線雙溪往貢寮方向行駛，卻在長泰路過彎時，疑似車速過快，不慎自撞護欄及石牆，陳男死亡，3名友人則受傷送醫。

新北消防局第6大隊與瑞芳警分局獲報趕抵現場，發現轎車幾乎全毀，整台車嚴重變形，車內零件四濺噴飛，散落在道路各處，現場胎痕長且明顯；當時陳男受困在車內，待警消人員用器材破壞車體救出時已無生命跡象。

警消指出，陳男被送往澳底保健站後，經搶救後宣告不治，另外3名友人黃姓女子（16歲）、榎木姓男子（22歲，日本姓）、陳姓男子（23歲）皆意識清醒，但分別有輕重傷及右腳大腿骨折，3人送往基隆長庚醫院救治。

警消表示，根據現場狀況研判可能是車速過快，詳細肇因待釐清。

(中國時報)