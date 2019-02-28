那羅部落金盞花開 野宴上桌

2019年02月28日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣那羅部落種植約3公頃面積的金盞花，那羅灣休閒農業發展協會理事長李世進等人，近日發起「金盞花梯田野宴」，以金盞花入菜，做出金盞花雞湯、烘蛋、手卷等特色料理，由於金盞花具有消炎效果，還有葉黃素等，李世進也希望大眾能認識這項用途多元的植物。

李世進指出，那羅第五部落從2015年開始種植金盞花，以有機無毒方式推廣，面積約有3公頃，前一年的9、10月開始種植，花朵盛開期為3到5月，尤以4月最美。李世進說，金盞花具有豐富葉黃素，還有消炎、抗菌效果，用途多元。

由於第五部落種植金盞花多為梯田，因此協會近日舉辦「金盞花梯田野宴」，讓民眾直接走入金盞花田，欣賞金盞花的風姿，並品嘗料理。李世進說，很多人用過金盞花保養品，卻不知花形，也希望能讓大眾更認識金盞花。

金盞花梯田野宴由山樂林餐廳主廚李鳳蘭等人設計菜單，包含金盞花雞湯、手卷、烘蛋等，加上野菜如龍葵等，風味十足。李鳳蘭說，由於那羅部落遍植香草，以金盞花、甜菊、薄荷加上熱水，即能品嘗特色花茶。

(中國時報)