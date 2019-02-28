環保燈會 竹子變身造型撲滿
南投縣埔里鎮公所與在地青年創業團隊合作，日前在埔里地理中心碑舉辦「2019埔里森林逐燈祭」，共有超過2500位民眾提燈上山朝聖祈福，活動後布置會場的竹子媒材化身為造型撲滿，鎮公所擬於3月5日發送。
埔里鎮公所與順騎自然公司、巷弄文旅公司、小滿居染織工坊等青年新創公司，連結在地社團、商家與企業文旅等業者，日前在地理中心碑舉行埔里森林逐燈祭，在夜晚的地理中心碑至虎頭山間的步道，營造閒適氛圍與祈福儀式。
青年團隊與暨大童軍團們為打造迎賓山門，以竹子角材做材料，搭配燈光營造森林神祕又歡樂的氣氛，主辦單位在活動前後淨山，透過埔里童軍夥伴協助，共清理出20袋垃圾，其中包含數件大型廢棄物，在活動散場將2050座紙燈、LED燈泡全數回收，並將123支大型山門使用的竹子裁切成「竹撲滿」。
活動結束後，全場留下的垃圾不超過5公斤。埔里鎮長廖志城表示，主辦的青年團隊充分把「作伙生活」理念落實在活動中，讓大家期待明年的逐燈祭會以什麼樣貌呈現。公所從5至8日將於圖書館發送竹撲滿及畫家許民盛的「敲鐘心」明信片，限每人1套。
(中國時報)
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