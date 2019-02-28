售假學歷 南榮科大前校長判囚13年

2019年02月28日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

私立南榮科技大學前校長黃天一（原名黃聰亮）與妻子吳洛瑜，涉嫌販售假學歷獲利3546萬元。2016年9月被台南地檢署依涉收賄、詐欺等罪嫌提起公訴後，台南地方法院27日判決黃天一有期徒刑13年、褫奪公權7年，吳洛瑜判刑3年，另9人諭知緩刑，全案仍可上訴。

法官指出，黃天一於2012年11月至2016年8 月間擔任南榮科大校長時，與其妻吳洛瑜（校長特助）等人，向不特定民眾佯稱只要付費，並且透過遠距或周末上課方式，即可取得哥斯大黎加英培爾大學相關學士、碩士、博士學位，或只要加收美金1000元，即可提早畢業等，讓64人誤信為真，陸續報名並分別交付20至80多萬元不等費用，黃再透過外籍共犯取得偽造的學位證書及成績單。

此外，黃天一還利用擔任南榮科大教評會主委兼召集人的機會，於2013年間陸續收受該校5名講師 20萬1000至50萬元不等的賄款後，再刻意圈選能協助升等的外審委員，或給予升等論文並協助投稿在黃天一管理設立的期刊上，使5人順利升等為助理教授。

台南地檢署接獲台南市調查處情資，發現黃天一夫婦涉嫌販賣假學歷後，2016年5月11日檢調人員前往南榮科大等36處同步搜索，除查扣相關證據外，也傳喚黃天一、吳洛瑜夫妻，經問訊後向台南地院聲押獲准。

案發後，檢方還扣押黃天一位於台北市的建物及土地，並聲請宣告沒收犯罪所得；黃天一也辭去校長職務，校方更依法究責相關涉案行政主管、承辦人員，撤銷不法升等教師的資格。

(中國時報)