池上米青農導入區塊鏈 日人取經

2019年02月28日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣池上農會輔導的青農魏瑞廷，打造自有品牌「池上禾穀坊」以區塊鏈技術導入傳統稻米產業，引起國際上生產稻米著名的日本，特地組團來訪參觀，為農業界再添1個「台灣之光」。

魏瑞廷的「池上禾穀坊」品牌米，如今已是知名小農品牌米，目前魏瑞廷所耕種的稻田面積25公頃，年產百噸稻米以「池上禾穀坊」包裝行銷國內外，近期為提升產值正在加入回教認證制度，以「米之谷」品牌賣進杜拜。

青農魏瑞廷表示，池上禾穀坊產的米在區塊鏈科技的導入，從栽種到餐桌完全透明，保證顆顆來自池上，希望不只讓國人吃到安全且優質的池上禾穀米，同時也期望藉由區塊鏈技術產出讓全世界「看得懂的履歷」。

日本秋田縣大潟村村議員為首「日本農業專家團」共9人，27日下午參訪區塊鏈科技導入傳統稻米產業「池上禾穀坊」農場。日本農業專家團實地看農田稻作生長，了解池上禾穀坊如何與科技結合，同時也瞭解整個友善農耕施作方式。

魏瑞廷表示，「池上禾穀坊」品牌米，從栽種、生產到乾燥、儲存、加工、出貨各個節點，都詳細記載在區塊鏈上，每包米都有1個身分字號，藉由科技讓生產過程透明，給消費者安心食材，並掌控稻米產量，解決混米痛點，讓池上禾穀坊稻米成為「米中精品」。

(中國時報)