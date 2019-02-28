川普的髮夾彎尷尬了誰

2019年02月28日 04:10 中國時報 石齊平

本周四，也就是2月28日，是一個攸關美國總統川普氣運的關鍵時刻。

對川普而言，許多事都圍繞著這個關鍵時刻：一、中美經貿休兵的最後期限；二、與北韓領導人金正恩在河內的第2次峰會；三、在西班牙巴塞隆納舉行的世界移動通信大會，被美國刻意打壓的中國企業華為或將有亮麗表現；四、同樣與華為有關，是否成功引渡在加拿大的華為財務長孟晚舟，也接近法律上的期限等。這些看似錯綜複雜的形勢，如何梳理，還得從關鍵人物川普本身開始說起。

就川普而言，毫無疑問，此刻他的一門心思全都放在了2020能否連任。川普連任之路，眼下有兩個不利形勢：一是陰魂不散的「通俄門」調查已接近完成，特別檢察官穆勒隨時會將調查報告提交給司法部長，變數很多；二是川普上任之初的減稅政策，效果已然衰減，再無刺激政策可用，美國經濟前景普遍看衰。是以川普亟欲尋找對沖手段來抵消這兩個形勢的不利影響，而當前可操作的，一是美朝關係，二是美中關係。

美朝關係在去年6月兩國領導人新加坡峰會之後，基本上是原地踏步，一無進展。這一次，美方首先鬆了一步，說要討論「無核化」的定義，並暗示如果朝鮮不搞核試，就算是無核化了，以此為下台階，作為鬆綁對北韓經濟制裁的理由。川普心中很想以朝鮮半島形勢的和平發展來爭取一座諾貝爾和平獎。日本首相安倍前不久透露川普一再慫恿他向諾貝爾獎委員會提名川普為候選人。川普如果2019年得獎，自然有利於他競選連任。

再看美中關係，川普近來的示好心態更是溢於言表，先是說中美經貿談判很可能達成圓滿的協議，又發推特說，正在與司法部長討論撤銷對華為刑事告訴的可能性，又說美國希望所有企業公平競爭，而不是靠封殺更先進的科技來勝出。記者追問「所有企業是否包括華為？」川普說「我說的是所有的公司，包括華為」。川普的態度，相較於美國政府之前的說法與做法，出現了180度的髮夾彎，連他的國務卿蓬佩奧都還來不及調整。如何解讀？

首先，形勢比人強。這一陣子，美國動員一切力量，使出渾身解數，意欲全面封殺華為的努力面臨了重大的挫折。英國、德國、紐西蘭、義大利，甚至還有印度，接二連三表示沒有發現華為有不當行為，即使存在一些風險，也是可控的。印度更說即便華為存在風險，也不排除使用華為，因為華為有很大的價格優勢和技術實力等。

之前曾傳言美國將在2月28日的世界移動通信大會對華為痛下殺手，現在看來，不但使不出這個殺手，還極有可能在大會中被華為推出的新科技、新產品搶盡鋒頭。所謂「識時務者為俊傑」，形勢如此，連蠻幹成性的川普也不得不服，來個髮夾彎，向華為示好，並拿這個籌碼在中美經貿談判中多換得一些好處。中美經貿談判成果圓滿，自然有利於美國經濟走勢，更有利於川普競選連任。

川普的髮夾彎，除了讓他的國務卿感到尷尬，還有誰呢？

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）

(中國時報)