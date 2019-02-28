不超越時代，就等著被時代淘汰

2019年02月28日 04:10 中國時報 杜英宗

2019年新春伊始，美國科技巨擘蘋果公司就拋出震撼彈，進行近5年最大規模的高層人事調整：將來自Google的人工智慧部門負責人納入經營團隊，撤換語音助理Siri團隊負責人，並由人力資源主管接替即將離職的零售負責人。

蘋果此舉被視為迎接未來10年後iPhone時代，最重要的經營策略轉向，業務重心將更加聚焦於人工智慧、虛擬實境與各項服務。日前蘋果已經精簡開發無人駕駛汽車的團隊，並將服務事業的工程資源主力投入影視節目發展，進軍好萊塢。

在我看來，蘋果大刀闊斧改組轉型，是在科技快速變遷的環境下的必然之舉。全球迄今有超過9億支iPhone正在被使用，加上Apple Watch、iPad、iPod與Mac等產品，則有高達14億台，也是承載蘋果行動網路各項服務的強大平台。由iTune、Apple Music、iCloud、App Store組成的各項服務，形成了緊密的生態系統，近年營收年成長率高達兩位數字，重要性愈來愈高，顯然也更具未來性。

蘋果企圖藉由強大的服務平台，再創奇蹟，突破過去對iPhone的倚賴，成效仍有待密切觀察，但也凸顯美國科技領導人時時創新、銳意改革的決心和行動。全球電商龍頭亞馬遜持續擴大在醫療保健和媒體等其他產業的業務，拓展雲端服務，推出新的實體店面，進攻生鮮零售行業，也積極研發運用機器人運貨，提高物流效率。

亞馬遜最近還跨足海運，打造橫跨陸、海、空的全球物流體系，自己做進出口生意，更迅速、更有效率地把商品送到每一個消費者的手上。它早已從最早的網路書店，變成稱霸線上線下的零售巨人，並朝向更多元化的領域攻城掠地。

亞馬遜、蘋果等科技巨人能夠持續成功，充滿活力，是因為它在變動的環境中，始終致力超越消費者的期待，創造對手無法超越的競爭實力。其中的關鍵，在於領導人有高度的驅動力，並在組織中深植創新的DNA，形塑了追求創新的組織文化，帶領企業持續升級，為客戶和股東創造價值。

我從事投資銀行並經營企業多年，深知改革創新是知易行難。因為企業和人一樣，往往年紀愈大就愈固執，流於守成而不思變通，或者只想複製成功經驗而流於怠惰，忽略了外在環境已經快速變化，過去經驗早已過時，價值早已流失。

奇異公司在上世紀風光一時，蟬聯全世界最受尊崇的企業多年，也是教科書傳頌的傳奇，近幾年卻陷入困境，被踢出道瓊工業指數成份股，原因就在於只固守傳統工業製造領域，沒有及早跟上科技數位化的腳步，而在快速發展的新經濟時代顯得暮氣沉沉，老態龍鍾，終被客戶和市場淘汰，令人不勝唏噓。

科技的進步方興未艾，改變了人類的傳播的方式、影響人口結構與社會的變遷，甚至全球環境的永續發展。作為企業領導人，我常自我惕勵，要時時保持警覺，嚴格檢視企業的競爭優勢是否已不合時宜，檢討改進，並隨著時代的快速變化，靈活調整，重新定位，找到新的突破點，創造無可取代的附加價值。

我也提醒同仁們，世事千變萬化，客戶的需求一直在變，我們接觸客戶、服務客戶、做生意的方法千萬不能一成不變。大家都要隨時警醒，在新的時代探索新的領域，嘗試新的商業模式，勇敢地走沒有人走過的道路，進行破壞式的創新，開創新的格局。

企業經營需要創新，為客戶帶來價值，國家的經營也應該透過持續的改革，為民興利。2019年，全球政經局勢動盪不安，台灣在面臨2020總統大選之際也更顯紛擾，也顯示這是一個多變而充滿挑戰的時代。

台灣自許是創新之國，民間活力也從不缺乏，政治領導人在相互究責、檢討前朝之際，何妨多多放眼未來，打破意識形態的框框，高瞻遠矚、銳意革新，才能為人民帶來希望與新鮮活力，創造更繁榮的未來。（作者為資深企業經理人）

(中國時報)