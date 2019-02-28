2019年02月28日 04:10 中國時報 何思慎

去年6月，「川金會」在新加坡登場，雖緩解朝鮮半島的緊張，但北韓的棄核缺乏實質性進展，美國亦未鬆綁對北韓的經濟制裁。「川金會」基本上僅止於美、朝雙方願意藉對話解決分歧的表態。

然而，川普即將尋求連任，須在朝核危機上取得階段性成果，以證明其能較冷戰後的歷任美國總統更能有效解決朝核危機。因此，川普決定再會金正恩以突破美、朝的僵局。

此次「川金二會」選擇越南舉行深具意義。越南在冷戰時期曾與美國兵戎相見，但在越共「六大」後，啟動改革開放，不僅經濟成長顯著，美越關係亦漸趨改善，川普希望以越南垂範北韓，暗示金正恩應放下「先軍政治」，以經改使北韓獲致安全，實現朝鮮半島的和平機制。

此外，金正恩亦效法祖父金日成1958年訪越模式，經鐵路縱貫4500公里，此路徑除人身安全得以確保外，更為金正恩國內政治宣傳的絕佳素材，凸顯其政治路線承繼祖上，以期在與川普的外交折衝中獲得北韓人民的支持。其實，北韓與越南雖非「血盟關係」，但越戰時，金日成曾派80名空軍助陣，其中14名陣亡，葬於越南北江省烈士墓園。金正恩在「川金二會」後，將展開任內的越南首訪，除再續歷史，亦取經「越南模式」。

美國國務卿蓬佩奧去年出訪平壤後轉往河內訪問時，透露川普冀望金正恩汲取越南的改革經驗，在主權及政府模式不受威脅下建立市場經濟體制，與美國建立關係。北韓在處境上與越南相仿，越南的成功經驗應足堪北韓借鑑。川普在「推特」上即對金正恩喊話，若金正恩放棄核武將快速成為全球經濟強國。

惟美國及日本媒體評論認為，若「無核化」暫無法實現，美國的對朝政策應以建構「和平及安定的朝鮮半島」為目標。川普在談判前雖仍堅持「無核化」的最終目標，但北韓只要不再進行核武及飛彈試驗，美國將不急於推進北韓「棄核」，沒有緊迫的時間表。川普態度的轉變，實質上乃階段性承認北韓的「擁核」地位，此舉意味川普急於在對朝談判上收效，以為「川普外交」建極綏猷。

在「川金二會」前，美國國務院拋出「全面可驗證封存」（CVC）戰略，作為「完全、可驗證、不可逆的無核化」（CVID）的過渡性方案，但「封存」是否使北韓坐實「擁核」國家地位，令朝鮮半島非核化形同具文不無疑問，因滿足北韓的經濟需求不足以保證金正恩將放棄手中的飛彈及核武。此外，日本亦憂心川普將以駐韓美軍的縮小或撤退換取北韓的凍結核武及銷毀洲際飛彈，損及美日同盟。

「川金二會」或許無法達成美、朝間的「大交易」，一步到位地推動解決「朝核問題」，但發表「終戰宣言」，互設「聯絡辦事處」，為實現川普所欲的半島和平機制奠基，並在「放寬制裁」前，重開「人道援助」及「南北韓經濟合作」，引導金正恩「棄武從經」應為各方所期。（作者為輔仁大學日文系所教授）

(中國時報)