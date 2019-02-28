2019年02月28日 04:10 中國時報 劉孟俊

中國大陸今年2月18日公布《粵港澳大灣區發展規畫綱要》，主軸鎖定金融與商貿，藉以帶動泛珠三角區域發展。該《規畫綱要》設定粵港澳大灣區擁有五大戰略定位：充滿活力的世界級城市群、具有全球影響力的國際科技創新中心、「一帶一路」建設的重要支撐、內地與港澳深度合作示範區與宜居宜業宜遊的優質生活圈。建設粵港澳大灣區的目的不單消除貿易障礙，促進跨境商業並最終打造一個單一市場，更有充分利用該地區在金融、製造業和科技領域突出的優勢，打造中國大陸的「矽谷」。

從粵港澳大灣區已經具備打造科技灣區的條件，包括科研教育、創新創業、生產製造、資本集聚等。而大灣區等地恰恰具備在這些方面的發展優勢，將共同且有效地促進產學研結合、企業發展及創新成果的轉化。值得注意是，《規畫綱要》在國際科技創新中心的建設中，直接融資的優勢被重點提及，即具備港交所和深交所兩大交易所，資本市場相對成熟。特別是香港作為世界第3大金融中心，享有金融服務與專業服務的優勢。

畢馬威、匯豐及香港總商會於2018年8月聯合發布「探索大灣區」，預計到2025年將有近45%的中國大陸科技企業在廣東省落戶，打造具有全球影響力的國際科技創新中心，發展前景可期。

在美中貿易爭端不斷升級之際，美國加強限制技術輸出中國，其科技產業發展面臨此前未遇的挑戰，「中國製造2025」戰略恐更舉步維艱。於此當頭，大灣區的建設定調以科技創新為主，研擬加大利用香港對外門戶、金融服務與專業服務的優勢，持續推動「中國矽谷」發展，有其因應美中貿易爭端的考慮。

大陸「對台措施」主要聚焦爭取台灣的「兩高一青」：「高競爭力與創新產業台商」與「高競爭力高階人才」，一青是指「具有競爭力的台灣青年」。無疑地，中國大陸現有科技人才仍有不足，將加大吸納海外與台灣人才，將使台灣產業科技高階人才面臨流失的挑戰。大陸早在2008年即發布實施海外高層次人才引進計畫，簡稱「千人計畫」。同時，大陸各地方特別是東部沿海地區和中心城市，透過經濟技術開發區、高新技術產業開發區、留學人員創業園等，推出特色項目，大力吸引海外高層次人才回國或赴陸創業。預期，粵港澳大灣區發展將加大台灣科技人才西進的引力。

長期而言，粵港澳大灣區有機會成為全球科創中心，吸引國際科技人才進駐。但短期看來有其難度，然國際人才流入與停留必須有一個自由開放的社會，但中國大陸近來一直在加強對社會和經濟的控制，尤其擴大黨組織之於企業的角色，恐不利於國際人才留用。固然加強港澳與廣東城市一體化融合將創造可觀的經濟效益，但也需思考如何打造自由開放的社會，方能成為全方位的創新創業的沃土。

（作者為中華經濟研究院第一研究所研究員兼所長）

(中國時報)