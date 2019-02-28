2019年02月28日 04:10 中國時報 陳立誠

上周某綠媒大張旗鼓報導：「核減綠增，能源轉型」，指出去年裝置容量，綠能首度超過核能，認為是一個很了不起的里程碑。

該新聞報導去年再生能源總裝置容量576萬瓩，核能在核一廠1號機除役後，總裝置容量已降為451萬瓩，再生能源總裝置容量已超核能總裝置容量，是蔡政府能源轉型政策中「以綠電取代核電」政策的重大成就。無可否認，在台灣綠電裝置容量超過核電是件大事，但這是件全民應歡欣鼓舞的大事，還是全民應痛哭流涕的大事，則有待進一步檢驗。

再生能源可再細分為3種：水電、風電、光電。去年3者裝置容量分別為268萬瓩、71萬瓩及236萬瓩，分別占總裝置容量4451萬瓩的6%、1.6%及5.3%，總計12.9%。發電量分別為114億度、16億度及27億度，分別占總發電度數2333億度的4.9%、0.7%及1.1%，總計6.7%。

蔡政府努力了3年，吹了半天牛的再生能源還是以水力發電為主。風力及太陽能裝置容量共6.9%，發電量更只占區區1.85%，台灣未來供電如果真靠政府押寶的風電及太陽能，豈不慘哉！

回頭看看核電，去年核一廠1號機除役後，30餘年來台灣核電裝置容量首度降為451萬瓩，只占總裝置容量的10.1%，但發電266億度，仍占總發電量11.4%。若進一步分析則可發現核電其實沒有發揮其總裝置容量的全力，因為受政治干擾，核一廠兩部機一整年都停擺，沒有發電，核二廠2號機上半年也停擺，下半年才發電。所以核電真能發電的裝置容量只應計核二廠1.5部機及核三廠2部機，可發電的裝置容量只有338萬瓩。

細心的讀者可能會發現太陽能裝置容量236萬瓩，占核電可發電裝置容量338萬瓩的7成，但太陽能全年發電量27億度，只有核電267億度的1成。原因也很簡單，核電全年90%時間都在發電，太陽能只有13%的時間在發電，所以雖然花了很大力氣，看起來裝置容量很大，但供電能力極為薄弱。

依台電資料，107年每度電發電成本核電1.29元，太陽能成本台電部分7.97元，民間5.39元（可能因裝置地點不同造成成本差異），平均6.68元，為核電5倍。以綠電取代400億度的核電，每年增加近2000億的發電成本，每家分攤2萬元，真的是好主意嗎？

綠電裝置容量超過核電，該哭還是該笑？答案不是極為明顯嗎？（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)