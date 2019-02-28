雞蛋比豬肉貴是人禍！

2019年02月28日 04:10 中國時報 主筆室

雞蛋是最便宜也是庶民最重要的蛋白質來源，豬肉則是民眾最主要肉食品。最近雞蛋價格暴漲，豬肉價格卻異常下滑。雞蛋產地目前每台斤36.5元，批發價45元，豬肉年後最便宜在2月11日，每公斤61.88元換算台斤約37元，與雞蛋產地價非常接近。農經專家指責「雞蛋比豬肉貴」，雖嫌誇張，卻不能否認這是前所未見的怪異現象，政府須誠實面對重要民生食品價格異常問題。

雞蛋價格為何失控？農委會歸咎去年的疫情與水災，去年初的馬立克病毒，估計損失400萬隻雞，繼之823水災攪局，約數十萬隻雞死亡。可是蛋雞4個月熟成，即可接替下蛋，實在無法解釋水災6個月後，蛋價越飆越高現象。以台灣農民的經驗與智慧，一定有難以克服的理由，才會造成缺蛋現象，農委會並沒有沒有告訴國人全部真相。

獸醫學界推論，馬立克病毒可能尚未有效遏制，蛋源才會減少。簡單說，823水災是天災，不至於追究官員責任，但馬立克病毒肆虐雞隻，當然要究責，官員因而亟力掩飾疫情，馬立克病毒至今還在雞場蔓延。

常態性豬肉價格至少是雞蛋2倍，「雞蛋比豬肉貴」顯示庶民吃不到蛋，也不敢吃豬肉，豬肉需求降低。為什麼不敢吃豬肉？合理推論是非洲豬瘟後遺症。政府使出洪荒之力，宣導非洲豬瘟的危害，機場對攜帶疫區豬肉製品入境者，祭出20萬元高額罰款，並對手提行李100%檢驗，讓民眾對豬肉及豬肉製品產生不吃、少惹麻煩的心理反應。蛋源稀少、豬肉不吃，結果蛋比肉貴。

農委會應對非洲豬瘟非常積極，但是否「機關槍打小鳥」過了頭？非洲豬瘟死亡率高、潛伏期長、病毒不易消滅，防疫工作比較棘手，但不存在豬傳人問題，對民眾的危害應可控制，以如此高規格防疫手段對應，是否確有必要？對照去年官員對雞隻馬立克病毒的不作為，很難令人不懷疑民進黨政府的政治動機。

台灣自詡防疫水準高，非洲豬瘟在中國大陸肆虐，台灣理應支援大陸防疫，在經驗、技術與人力上給予指導和協助；很遺憾，民進黨政府卻藉此猛打大陸防疫不力、隱匿疫情，還指責金門發現海飄豬屍，是對台灣的「恐攻」，製造兩岸民間仇恨情緒。

政府高層卯足勁抨擊大陸非洲豬瘟疫情不透明，相信主管防疫的農委會、衛福部，會覺得上級長官莫名其妙。不客氣地說，日本豬瘟雖與非洲豬瘟不一樣，但死亡率也是百分百；印度豬流感病毒豬傳人，已造成近200人死亡，香港流感大爆發，已經191死，泰國空前登革熱疫情120死，這些嚴重的疫區，都是國人往返最常去的國家，怎不見相關的疫情處置？

防疫無國界是世界共識，台灣雖非世界衛生組織（WHO）會員國，卻源源不絕收到WHO的疫情通報；非洲豬瘟大陸疫情，也是中國大陸通報WHO後轉知台灣，政府何需高調抨擊中國封鎖疫情？而且用詞如此嚴苛？如果這不是政治操作，什麼才是政治操作？

蛋源缺稀則造成價格飆漲，農委會先說年後就會恢復平緩，破功受到輿論指責後，緊急開放進口才終於止漲。但馬立克病毒死亡率非常高，農委會若不能有效根除，雞蛋勢必長期依賴進口，台灣養雞業很快就會萎縮；再者，進口蛋風味、口感無法與本地蛋相提並論，農委會做做市調就可以理解，進口蛋再便宜，消費者還是要買高價本土蛋，從個體經濟角度，付出更高成本維持相同消費，是實質的物價上漲。

「雞蛋比豬肉貴」的同時，也出現「鴨蛋比雞蛋便宜」異常現象，這反映本土雞蛋的無可替代。鴨蛋比雞蛋貴2成是常態，鴨蛋風味獨特，而且百分百放牧，雞蛋與鴨蛋各有需求。如今雞蛋批發價貴過鴨蛋，一方面可以想見雞蛋之貴，二方面印證雞蛋的不可替代性。農委會小看了這一點，以為輕輕鬆鬆「有蛋就好」，即能解決蛋荒。殊不知本土雞蛋從雞場到餐桌不超過2天，常溫蛋的風味不是進口冷藏蛋或蛋液可以替代的。

「雞蛋比豬肉貴」，突顯了農委會的無能與民進黨政府政治操作的粗暴。

(中國時報)