如此初選便宜了誰
中國時報
主筆室
國民黨終於拍板總統初選辦法，維持七三比、排除全民調，等同否決了前台北縣長周錫瑋拋出「二階段初選」的提議，國民黨能否選出最強棒候選人，令人質疑。
按周錫瑋的提案，國民黨提出初選人選後，再與可能的對手蔡英文、柯文哲PK民調，若贏不了，就應啟動第二階段初選，類似徵召其他黨內強棒再PK一次，勝出者就代表國民黨出征2020。
周錫瑋的二階段初選提議，雖然增加了複雜度，的確可以挑出國民黨最強棒應戰。周拋出這想法後，藍營天王個個打太極回應，唯一像刺蝟般跳出來反對的是朱立倫，理由是避免傷害同志，將來難以彌合。
朱立倫的反應可以理解，因依目前局勢發展及韓流效應還在擴散，如果展開二階段PK，最後很可能就是最強棒韓國瑜取代朱立倫。
吳敦義裁示採取七三制，7成民調、3成黨員投票，被認為是「卡朱」，因為朱立倫主張全民調，對他最為有利。吳敦義澄清說，絕沒有這些「不符合公益」的考量。從智庫提出的五五制和七三制比較，自然是七三制較符合民意。
然而最符合民意又能順應黨員意的，其實是「二階段初選制」，就是為目前民意支持度最高的韓國瑜預留空間，但是吳敦義卻一口說「沒有所謂兩階段」、「不會重演2015年的換柱事件」。吳敦義口口聲聲說「黨一定要勝選」，但上述說法真的是以勝選為目的嗎？
周錫瑋的提案可避免重演換柱風暴、又可推出最強總統參選人，不料27日國民黨快速拍板總統初選辦法七三比，決策過程充滿權謀。以史鑑今，如果國民黨七三比推選出來的候選人，最後打不過柯P或小英，藍營屆時扼腕已無濟於事！
(中國時報)
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