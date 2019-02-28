2019年02月28日 04:10 中國時報 劉屏

高雄市長韓國瑜以節約為由不住市長官邸；接下來，在競選時為他擋子彈的「熱血中年」似正在回流。這兩件事指出了同一個事實：韓國瑜的人身安全已是絕不可輕忽的關鍵議題。

人身安全，絕非危言聳聽，因為就在上星期，韓在三重為立委候選人鄭世維助選時，韓身邊的維安人員遭到惡意傷害，幸無大礙。這些維安人員全屬志工護衛，與官方無關，都是自掏腰包，從高雄趕到台北護駕。3個月前，在高雄的競選活動中，他們數度遭到攻擊，或挨拳頭，或被架拐子，還有疑似肋骨斷裂而不得不緊急送醫。

韓的人氣愈來愈旺，從前台登台，耗時愈來愈長，暴露在風險中的時間因此增加。競選時最大規模的一場造勢晚會，韓因此捨棄了一貫作法，改由後台登台，以避免「孤狼」式襲擊。這種孤狼的施暴方式之一是猛按高音喇叭，不但干擾維安工作，也可能造成維安人員聽力受損。

擔任市長後，韓的人身安全由警方負責。但韓到外縣市助選，警方隨行維安，會不會遭人以「不屬公務行程」而批評？於是幾位熱血中年回來了，唯他們多數住在高、屏，競選期間，騎自己的機車就來了；如今跑到台北等外縣市，交通、飲食等費用可是不小的花費，而他們都是吃退休金的。

他們不乏受過軍事訓練者，有昔日的戰鬥機駕駛員，有擔任過前線戰地指揮官的退休將領，還有一位上校退伍，競選期間在門口當警衛。選前、選後，韓的身分由候選人成為市長，可是他們的身分沒有改變，不屬官方，沒有公權力，不能配備器材。他們憑藉的，除了一腔熱血，還有很清晰的維安觀念。

其中一位告訴筆者，韓不住市長官邸，市長辦公室也換地方，事前並未與維安志工商量，但志工普遍認為韓此舉至為正確，因為官邸、原來的市長辦公室，「誰知道有沒有布滿各種偵測設備」。如果真的如此，其作用至少有二：第一，前幾任市府官員如果違法亂紀，下台前又未及毀滅證據，此時必定想盡辦法要知道韓會採取什麼行動，所以韓更換住、辦地點，可以斷小人耳目。第二，藉由偵測設備，有心人可以得知韓的作息時間、生活習性、相關人員出入等訊息，韓的人身安全將大受威脅。

韓國瑜已是全國人氣第一名，對他有敵意、甚至欲除之而後快者也因此增加，使他處於凶險之中。一位曾負責政府維安工作的人士說，這些具有敵意者彷彿影子部隊，「你知道他存在，你知道他膽大妄為，你知道他甚至可能先下手為強，但你很難知道他的實體在何處。」

選舉結束後，有幾位維安志工終於放心進醫院，一位換肝，一位安裝心臟支架；有幾位志工把競選總部的電腦檔案清理妥當，把電腦帶回家，因為電腦幾乎全都是志工從家裡搬來的。韓國瑜請志工、黨工吃飯，沒有人坐主桌，都說無功不受祿，最後是韓國瑜把他們一一請至上席。

其中一位說，競選時，群眾有人「一面喊著凍蒜，一面從下方襲擊」，韓國瑜因此為維安志工投保意外險。志工現在最關心的，是如何強化韓國瑜的人身安全，尤其韓在其他各地走透透時的安全。

(中國時報)