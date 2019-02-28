2019年02月28日 04:10 中國時報 盧淦金

只剩1年多的時間了，全世界華人的注目焦點，都在2020年台灣這個蕞爾小島的「總統大選」，已有4、5個不同顏色的團隊積極動員企圖問鼎。

第一個搶先大動作宣布參選的，是新北市長剛卸任的朱立倫，先聲奪人所以他民調聲勢一路領先！但是先馳能不能得點呢？朱立倫最大優勢就是新北市的大票倉，以及他的接班人侯友宜高票當選，但他也有許多軟肋，「換柱」的舊恨就是眾多死忠「柱粉」念念不忘的。這兩天他頻頻接受媒體採訪，除了拋出「重啟核四」震撼彈，也積極對兩岸關係提出新論述。

遲遲不肯表態的國民黨主席吳敦義，因為民調低，很多人都不看好，有的把他看作老一代要求退出讓中生代接班，有的把他看成獨台，有的人云亦云叫他白賊義，有的說他是立法院和政壇的「孤鳥」。但韓流爆發，六都選舉大獲全勝，難道主持國民黨選舉提名的吳敦義沒有功勞和苦勞嗎？這兩天他的態度突轉，似乎不再堅持非選不可，或許全力抬轎是他的強項，這對他的歷史定位更具意義。

另一個關鍵人物柯文哲要不要參選？如果柯參選，蔡英文會有8成落選機會。這就是為什麼蔡英文要低聲下氣去牽就柯P，而柯P和柯媽姿態高的原因。綠白之間似乎難合，到那時候，他分走蔡英文的綠票，但蔡同樣分走柯的白票，柯文哲也不會當選。

目前民調最看好的韓國瑜會參選總統嗎？現在看韓國瑜好像距離「大位」非常遙遠，他甚至從來沒有鬆口過，不管別人說什麼，韓國瑜反應非常靈敏，但他最厲害的就是永遠不會口出惡言。

他的參選當然要看高雄市民的態度，現在民調有51%反對，但過一陣子以後誰敢說民調不會逆轉？儘管國民黨的初選辦法已經出爐，但是最終還是得看提名人是否有勝算，以及民意歸向。韓國瑜無疑被形勢推著往前走，更關鍵的是看蔡英文和民進黨府院黨的「助選」誠意，就像「搶了菜攤，丟了江山」一樣，民進黨上下不擇手段的打韓，打到韓國瑜無路可走，他不就只有化為「韓流」到高雄去選市長，並且一舉把民進黨選情給翻盤了嗎？

現在又來了，「蔡英文率眾圍毆韓國瑜」，所有大選敗將全成了當權派，千方百計掣肘韓國瑜的一舉一動，陸客要來，陸委會使絆子，觀光夜市生意好，國稅局要來查稅，連他到星馬都要隔空砲擊，府院上下目標集中一致打韓，必欲把高雄人打到跳起來一致支持韓國瑜「選總統照樣可以照顧高雄人」，新韓流狂潮又起，如今勢已形成，還有誰能擋得住他？（作者為資深媒體人）

(中國時報)