用兩岸衝突騙選票 過時了

2019年02月28日 04:10 中國時報 孫揚明

民進黨政府最近對2020大選有強烈的不安全感，所以只好頻頻在兩岸的衝突上作文章，希望像李扁當年一樣，用緊繃甚至是衝突邊緣的兩岸關係來吸引選票。但這種手段的拙劣，真令人捏把冷汗。

首先是蔡英文總統，她在接受CNN訪問時說，「我們自己會承受第一波攻擊之後，全世界其他國家可以共同站出來，對中國做一個很強烈的表示跟壓力。」蔡英文的這種說法，暗含著3個關鍵；但這3個關鍵卻都不利於台灣。第一個是引發軍事衝突方不能是台灣；這個概念，美國在台協會前理事主席卜睿哲在給郭倍宏的公開信中表達得非常清楚：美國不是台獨的提款機，美國首重還是她本身利益；首要的問題是，美國是否有必要為台灣而戰？如果是民進黨自己惹的禍，那就只有民進黨自己收爛攤子。

第二個是，「我們自己會承受第一波攻擊之後」再期待其他國家的奧援。不知道蔡總統是否了解，這個「第一波攻擊」的是什麼東西？這「一波」會有多久？在過去，這「一波」的意思就是要台灣自己守住至少兩周，才能期待來自美方的奧援；在現在的蔡英文時期，這「一波」的時間至少是4周。從2013年洪仲丘案以來，軍方的戰力被民進黨和時代力量摧殘後，還能剩下多少？

第三個則是「全世界其他國家可以共同站出來」對中共施壓。蔡總統大概不知道，當年她搞「特殊兩國論」後，美國藍德公司曾做過一個研究，略謂，如果美國因台灣而與北京發生軍事衝突，美國所需的澳洲是否能及時馳援？結論是「不可能」。原因很簡單「東協為維持中立性，不願在美國與中共選邊，不會同意澳洲的海軍從其中通過」。現在北京的實力，東協會站在哪一邊？

至於國防部長嚴德發更是離譜，立委問他假設台海開戰，日本可不可能來援？他居然回答「靠那麼近，當然可能」。嚴德發大概不知道，日本從二次戰後到現在都還沒有交戰權，怎麼援？且美國就根本不會允許日本單獨行動，以免把美國拖進一場她不願進入的戰爭。

真正值得參考的是1996年3月台海危機之後，「美日安保指針」重訂時，就曾為台海是否應列入日本所謂的「周邊有事」範圍而鬧得不可開交。結果是當時主管台海副助理國防部長坎伯硬把「美日安保」和「台灣問題」切開，他的說法是，「指導美國與中國和台灣接觸的是台灣關係法」。換言之，問題還是回到美國，只有美方才在這個問題上有決定權，日本不會是因為「靠那麼近」就會來的。

至於行政院長蘇貞昌的掃帚說，更是笑話一則。憲法明定，兩岸、國防是總統權責，他拿著掃帚跑出來胡說一通，更是完全沒有事軍常識的話。

民進黨人提高兩岸對立的心態，不過為找選票而已。悲哀的是，這些人不僅侮辱了台灣人民的智商，更是拿台灣人民的生命財產開玩笑。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)