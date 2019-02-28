2019年02月28日 04:10 中國時報 呂昭隆

國民黨智庫花了半年時間，諮詢了近40位專家與退將，提出國防建軍意見，雖未定版，但有國防藍皮書的樣子。民進黨執政前，在國安會副祕書長陳文政召集下，出了12本國防藍皮書，執政後，照表操課。2020年，國民黨贏回政權的機會很大，因此，這份草案內容相當值得注意。

首先，在國防組織與兵力結構上，智庫主張要重新精算「主戰單位的數目」，理由是目前國軍21萬5千人的總員額，是在2011年前後運用美軍科學模式模擬工具推估的，隨後為了推動「勇固案」，又在2015年推估一次，但不管是2011還是2015，大陸軍事改革的內容尚未披露，解放軍組織變化與戰術戰法都未納入，因而建議國軍在1年內依照共軍軍改最新情形，重新精算台澎金馬防衛作戰的「主戰單位數目」。

國民黨智庫只要求重估，並沒有說兵力要精減或增加。唯「勇固案」是裁軍，民進黨執政後，並未採用。其實，國防部長嚴德發前幾天到立院備詢，已有立委質詢我現有290位將官，比例太高，嚴德發承諾會檢討。對軍隊言，將官員額精減，就意味著兵力也會調整。

此外，國民黨智庫主張刑度輕的微罪與輕罪，平時應回歸軍中軍法體系處理。洪仲丘案後，軍法移到司法，很多人認為過了頭。這是馬政府做的決策，國民黨似有意彌補這個錯誤的決策，並做適度修正。

在反制武器方面，智庫明確反對「浪費資源去開發射程太長的武器」，因國軍資源有限，且缺乏衛星系統的支援，故精確選擇攻擊目標就格外重要。蔡總統最近視察中科院的飛彈單位，公開要求加速生產，也一直有傳聞，民進黨恢復研製射程長的地對地飛彈。總統公開要求加速量產飛彈，並不尋常，猶如叫陣，不過，做飛彈要機具，要很多次系統配合，有些不是操之在我，不是想多做500枚飛彈，馬上就能做得出來。總之，可以明確看出，國民黨若再度執政，智庫建議不發展長程飛彈。

另智庫建議參考日本「後備自衛官」的設計，建立專責的受薪後備軍士官團；此外，在戰爭爆發時還無法立即形成戰力的後備單位全部取消。

有關軍售與國防科技，智庫並未著墨，但召集人林郁方說，如果明年能拿回政權，會先問美國，是否幫忙台灣造潛艦，雖說國民黨本就支持潛艦案，但如美方不協助，就會停掉。

預料，在國民黨的總統候選人確定後，提出的國防政見相信會參酌智庫看法。持平而論，民進黨在執政前推出的12本國防藍皮書準備相當充分，國民黨略嫌籠統粗略。當然，這與國民黨總統候選人尚未定案有關。

(中國時報)