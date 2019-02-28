台版貝9 為北市交慶生

2019年02月28日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

台北市立交響樂團開季記者會，團長何康國（左起）、作曲家溫隆信、音樂家簡文彬親自出席。（杜宜諳攝）

如何給成團半世紀的台北市立交響樂團祝福與期許？作曲家溫隆信以將近1年時間創作《台北交響曲》，5個樂章加上前奏曲與大合唱，希望以這首樂作記錄台北市立交響樂團的成長過程，也帶給北市交下一個50年更多前進的力量。

溫隆信說，市交尚未誕生之前，他就已經在團內擔任兼職團員，「當時我的老師正是後來的團長鄧昌國，他希望成立一個交響樂團，但尚未成立之前，就已經號召學生一起演出。」

紀念50年成長歷程

溫隆信說，他與北市交淵源深厚，已故作曲家李泰祥當年還是北市交小提琴首席，他則是第二小提琴首席，篳路藍縷，可想而知。這次是接獲北市交團長何康國一通電話邀約，讓他開始收集資料創作。

溫隆信說，何康國希望他以貝多芬的《第9號交響曲》為藍本，「我欣然接受，因為貝多芬的《第9號交響曲》是大家仰望的對象，再加上編制龐大，交響樂團、合唱團與獨唱家加起來超過300人，是很值得發揮的挑戰。」

合唱加入戰爭鄉愁

溫隆信除了將北市交創團之後的艱辛化為音符之外，在合唱樂章部分加上了「戰爭」與「鄉愁」兩條軸線，最後也將《夢中台灣》與噶瑪蘭族的《搖籃曲》入樂，氣勢驚人。

「最大的祝福，就是生長與生活在這個島上的人，大家都能夠和平融合在一起，共同創造我們的未來，為整個台灣祈福。我想這也正好符合樂團建團50周年的期待。因為它們也是篳路藍縷地一路走了50年，雖然跌跌撞撞，卻也一直成長，不斷在為這塊土地奉獻。」

團慶舉辦亞洲峰會

何康國表示，團慶系列活動還包括5月舉辦亞洲交響樂團高峰會，邀集10多位亞洲以城市為名之交響樂團代表共聚一堂；樂團也將在中山堂舉辦團慶展覽、展示50年來北市交走過的足跡。何康國說，台北兼容古典、現代、精緻、流行的多元文化，這些都將成為北市交持續成長的養分與基石。

(中國時報)