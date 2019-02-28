前線中的前線 大膽島3月1日開放觀光

2019年02月28日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

有「前線中的前線」、「離島中的離島」之譽的金門大膽島，配合228連假在3月1日正式開放觀光。金門縣長楊鎮浯27日率縣府團隊與應邀登島的旅遊、社團共同見證歷史性的一刻，期待這座走過兩岸戰事的烽火島嶼開啟金門戰地觀光新頁。

面積僅0.79平方公里的大膽島，距金門本島約1萬2000公尺、離廈門島約4400公尺，在兩岸軍事對峙年代，被視為前線中的前線，戰略地位十分重要。隨著兩岸緊張關係緩和，縣府2014年正式接管，歷經多年規畫整備，去年曾配合823炮戰60周年紀念，對外開放觀光試營運，成效良好獲得好評。

旅遊界看好成為熱門新景點的大膽島，有豐富的古蹟、軍事遺跡，包括「島孤人不孤」勒石、神雞之墓、大膽神泉、石獅、北安寺、神泉茶坊與「三民主義統一中國」心戰牆等特色景點。

昨天啟動典禮特別安排曾在島上服役，且三度回島整理環境的老兵志工林啟談、許元皇、鄭光華、余世仁及藍林萬等人，在大膽碼頭唱軍歌迎賓，雄壯歌聲重現當年戍守前線，與陣地共存亡的豪邁英氣。

國際知名攝影家蔡榮豐拍攝的「大膽面世」影片首映會，以精湛構圖和多層次色彩詮釋大膽島的前世今生，演繹這座孤懸海上的島嶼雄踞一隅、固守海疆的英雄史實。

前烈嶼19師772戰車營參四戰車修護兵工官的退役排長王建華，昨與上校劉伯麟、上尉王瑞琪、陳松濤、教官陳金福及邱睿家等人操演國軍刺槍術，在左突右刺中展現昔日堅守陣地，決心殲敵的抖擻精神。

楊鎮浯說，大膽島完成階段性任務後，從此邁入新的里程，歡迎大家登島遊覽它獨特的島嶼容顏，重溫戰地記憶。

縣府觀光處長丁健剛表示，大膽島觀光除不接受大陸及港、澳人士申請外，其餘國人及外國籍人士皆可申請登島。因受原軍用碼頭條件限制，每日受理登島申請人數以150人為上限，未來將推出「一日島主房」、「老兵探險團」、「前進大膽島」等系列活動，讓大膽遊程更多元精彩，詳情可撥免付費專線0800371518洽詢。

(中國時報)