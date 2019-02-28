故宮不封館 穿著西裝改西裝

2019年02月28日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

故宮究竟要不要封館整修？新任故宮院長吳密察昨（27）日接受POP Radio《POP搶先爆》主持人黃光芹訪問時明白表示「絕對不可能」，他表示來台灣的觀光客，6成以上一定要看故宮，「故宮是台灣的國際觀光資源，故宮要穿著西裝改西裝，絕對不可以關。」

吳密察表示，國民黨執政時期所提出的大故宮計畫是將捷運都包含進去，當時舉行過公聽會，但由於故宮周邊民眾反彈，大故宮計畫並未落實。但現在實際狀況是，北院已經是50多年的建物，完全無法應付一年450萬人以上的參觀人數，軟硬體都需要改善。

吳密察表示，「新故宮計畫」是相對於「大故宮計畫」的縮小版，除了故宮北院應汰換老舊設備，也計畫在故宮南院增建國寶館，為求帶動故宮南院參觀人數，希望能解決北院燃眉之急。吳密察表示，即使整建都不應全館關，而是應分樓層或區塊，兼顧工程專家意見，也要同時維護文物與參觀品質。

上任被藍委柯志恩批為「文化台獨」，吳密察說這是政治性語言，「實際上根本不可能」。吳密察再次強調「故宮台灣化」是假議題，「把文物都當成文化遺產（Heritage），我們應該有智慧去傳承與發揚光大。」吳密察也以大英博物館、大都會博物館為例，「他們也沒有所謂英國化、美國化的問題」。

至於故宮名稱問題，吳密察強調，故宮在全世界仍維持故宮，但為區隔北京故宮，則會要求國外註明台北故宮。

吳密察認為，故宮南院雖然有一些負面條件，但優點是硬體比較能符合新時代需要。故宮南北兩館互相對照之下，南院未來應強化可及性，讓民眾容易到達，人氣國寶也要輪流在南北館展出。他說，故宮有近70萬件國寶，但目前僅有3300件常態展出，他認為好不容易有南院更多的展覽空間，應該把更多的國寶拿出來展，不應暴殄天物。

(中國時報)