學測找落點 兩年累計表比對
今年大學學測首度5選4，因為是新的開始，對考生來說，申請入學如何選填志願很困擾。大考中心日前公布25種108年學測2至4科不同組合級分人數百分比累計表，但高中端反應不夠，因此昨天再公布107年的資料，以利考生兩年參考對照後更容易選填志願。
今年各校系個人申請招生使用學測科目從過去至多5科降為4科，因為變化很大，全國2092個大學校系中，超過1500個（約占3/4）的篩選倍率及採計方式均變了，造成考生選填志願的困難。
大考中心2月25日公布25種108年學測2至4科不同組合級分人數百分比累計表，但考生仍然非常茫然。教育部高教司科長郭佳音表示，在高中端反映下，大考中心昨天再公布107年學測2至4科不同組合級分人數百分比累計表，讓考生可以進行兩年的比對，找出自己可能的落點。
「多一項工具，就是多一個武器，對緩衝焦慮絕對有幫助。」台北市萬芳高中老師許麗吉說，今年各校系個人申請採計方式雖然有變化，但只要使用的組合科目和去年一樣，即使篩選倍率不同，有了今年和去年的學測2至4科不同組合級分人數百分比累計表，對考生選填志願幫助仍很大。
如果考生去年學測英數自等3科加起來35級分，可以通過台師大科技應用系的第一階段篩選，那今年到底要幾級分才可以？
許麗吉表示，考生可以查去年英數自3科組合共35級分的累計百分比是84.53，再對照今年英數自3科組合的資料，37級分對應的累計百分比是83.18、38級分是85.68，也就是考生今年英數自3科考37或38級分就有機會通過台師大科技應用系第一階段篩選。
她又舉例，交大某系去年「篩選順序一」是英、數、自3科相加43級分，「篩選順序二」是總級分72級分。考生可拿3科43級分去比對今年、去年的科目組合人數累計表，就大約可推出幾級分可通過此系的第一階段篩選。
(中國時報)
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