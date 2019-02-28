多元文化歷史 從民眾記憶出發
即將到來的228連假，除了放假之外，民眾對於228還能有那些思考？作家、前文化總會祕書長、中華新化發展協會理事長楊渡提出他的觀點，認為應該從「民眾史」的角度出發建構台灣記憶，而非由國家告訴人民如何看待歷史，「對於228、討論本省外省，乃至於對1949年國民政府來台70周年的歷史評價，我們都缺少一個彼此都能容忍的觀點。中正紀念堂、蔣中正銅像，難道都不是我們的共同記憶嗎？」
楊渡以匈牙利國家博物館為例，匈牙利曾經與希特勒為伍，在蘇聯統治時街頭風行史達林雕像，如今這些社會主義美學的藝術作品、史達林雕像和希特勒時期的文物卻都存放在國家博物館裡。
楊渡表示，「匈牙利國家博物館提出的思考是：我們在不同時間觀看這些事情的觀點、視野是一樣的嗎？是誰決定了記憶的方向？他們塑造的不是『國家要樹立哪一個權威記憶』，而是從民眾的生活出發，所以那個街道曾經有史達林、有廣播器、有很多標語的時代。」
對於政府現在談的「轉型正義」，楊渡也提出懷疑，「轉型正義是東歐國家在蘇聯解體之後發展而來，但對台灣適不適用？我一直抱持的觀點是：台灣走過一段長期的民主轉型過程，更被西方世界當成典範，和東歐當時瞬間因為政權垮台面臨的一夕劇變不同。用轉型正義看台灣，我們就像是套用了錯誤的公式，絕對不會得到真正的解答。」
(中國時報)
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