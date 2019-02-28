溫昇豪演《瘋狂》熟到像左手摸右手
全民大劇團《瘋狂偶像劇》3月底5度加演，男女主角溫昇豪、賴雅妍27日出席記者會談到此次劇情最大賣點，賴雅妍驚爆：「琵亞諾要重現在劇場舞台上！」原來劇情設定賴雅妍飾演的「萬年女二」太想變成愛情世界裡的「女一」，在看過偶像劇《愛上哥們》後，決心要扮演最受歡迎的「琵亞諾」。賴雅妍笑說，《愛上哥們》曾紅極一時，這橋段安排有嘲諷、也是歌頌這部收視不錯的偶像劇。
已5度加演，溫昇豪對這劇熟到「像左手摸右手」，演出時也能多做一些情緒小變化。賴雅妍誇他是非常活躍的演員，每場都能創新、製造出不一樣的驚喜。溫說，不少粉絲每一場都看，很希望能給鐵粉不一樣的東西。
一天兩場如行屍走肉
回憶最辛苦的演出狀況，溫昇豪說：「曾經在2周內演出13場，有時一天2場，演到最後有如行屍走肉。」賴雅妍遇到一天演出2場，中間空檔一定要吃飽、好好睡覺，再放冥想音樂，充分休息後再上台。
暌違3年再次飾演「琵亞諾」，賴雅妍坦言，這角色已成為她人生的慣性，也曾刻意避開，就怕自己再吃這個角色豆腐，但這次重現，是用很有趣的角度出現。她笑說可以3秒讓琵亞諾上身，不會讓觀眾失望。
曾傳《愛上哥們》要出續集，賴雅妍表示，似乎都只聞樓梯響，如果劇本夠好，真的可以，「這角色在戲裡是演了半輩子的男生，若回歸女生，觀眾期待看到的是心理變化。」
感情空窗超過5年的她說，排戲之外就是宅在家種盆栽，現在只跟植物談戀愛，沒人追她或對她有興趣，溫昇豪聽完直呼：「怎麼可能！條件這麼好！大家都青瞑（瞎了）嗎？」
(中國時報)
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