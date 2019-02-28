陳昭榮首度同框女兒「也是最後一次」

2019年02月28日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

陳昭榮的19歲女兒陳品兒就讀文化大學大傳系，她日前瞞著爸爸簽經紀公司準備闖星河。陳昭榮27日首度帶女兒合體亮相，不過他至今仍不支持女兒進演藝圈，更直接表明：「這是我們父女第一次合體，也是最後一次！不幫忙就是最大的幫忙，這也是父親對小孩最大的幫助。」擔心她背負「星二代」包袱，走出去人家只會說「這是陳昭榮的女兒」，「希望她自己去體會和面對，路能走得多遠，就看她自己的本事！」

陳昭榮覺得女兒從小對時尚、服裝很敏銳，原規畫她走時尚路線、當設計師，沒想到女兒被他耳濡目染，對演藝更有興趣，但他曾經歷過一年收入僅8萬、連吃3年泡麵的窘境，捨不得女兒進這行受苦，因此拒絕提供任何協助或推薦。但陳品兒在媽媽幫助下先斬後奏，去當了2部戲的片場場記，從幕後人員做起。

3月出演大愛戲

陳昭榮夫妻過去向來不讓兒女曝光，父親欄填的都是爺爺的名字，陳品兒說，有次因家庭聯絡簿簽名不小心被發現爸爸是「陳昭榮」，從此她的家庭聯絡簿和成績單都不是完整的，「會被同學把爸爸的簽名撕去，而且還用尺撕，非常整齊！」

陳品兒3月將演出大愛台新戲，被問將來拍戲尺度，如果像《色，戒》親密戲可以嗎？陳昭榮立馬「爸爸上身」秒回：「她不會！我知道不好看！」但女兒卻說，李安導演是她非常崇拜的導演，她非常願意，如果是蔡明亮導演，她也願意。陳昭榮一聽大驚：「妳講話小心一點噢，亮導會看新聞的，他真的會找妳！他的親熱戲很親熱，妳千萬不能喔！妳可以從蔡導身上學到很多，但親熱戲不用學！」讓眾人笑成一團。

(中國時報)