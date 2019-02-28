《飢餓遊戲》收視開紅盤

2019年02月28日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

孫協志、王仁甫和許孟哲合體「5566」，23日完成在小巨蛋開演唱會，24日所主持的中視《飢餓遊戲》收視再開紅盤，其中20到44歲平均收視更飆高至2.53，勇奪同時段無線4台之冠，對於收視開紅盤，孫協志認為演唱會的連鎖效應，加上該集邀請來賓曹西平，來賓犀利的對話風格，是帶動收視的原因，但他也謙稱，「也可能播出當天下雨，大家都在家看電視！」

演唱會落幕，孫協志感觸表示：「畢竟是3兄弟一起努力完成的作品，讓大家看到5566不同面向，尤其看到很多56粉絲，小時候可能沒有能力買票，他們應該從沒想過有機會可以看到56的演唱會，當天在台上從頭到尾與他們一起唱，讓我很感動，就連做過無數小巨蛋演唱會的幕後工作人員，也被感動到。」

《飢餓》收視飆升，孫協志認為曹西平功不可沒，該集日前在嘉義錄影時，嘉義市長見到曹西平也說：「你真的是我們的偶像！」讓60歲的曹西平直言：「資深藝人看一次少一次啦！」引發全場大笑。

(中國時報)