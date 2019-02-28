愛紗離婚協議無共同財產
愛紗和周洺甫（豆腐）離婚，黃小柔27日出席「2019第八屆夢想高飛公益慈善義賣展」活動，被問到此事時也為好友婚變感到不捨。她說，愛紗在離婚後，媽媽特地從日本飛來台北，陪同她一起過年。她也說，2人結婚3年，沒生小孩、也沒有買房，所以在離婚協議上完全沒有共同資產可以分，簽字離婚當天也是很簡單的儀式，就完成離婚手續。
黃小柔說，愛紗是個很不願意麻煩別人，且又堅強的女生，當初是因為自己傳了簡訊詢問愛紗近況，才知道2人的婚姻出了狀況，第一時間便立刻聯繫六月，「畢竟六月處理方式比較溫和且資深，我們在不想造成某方傷害的情況下，鼓勵她（愛紗）不要走到負面情緒。」
她表示，離婚是愛紗與豆腐2人的事，自己也非當事人，對於男方外遇一事，她也說：「硬要戳破他，並不是很健康。」所以她以安慰女方為第一優先，再去探討男生個性，否則只會在傷口上灑鹽。
黃小柔表示，愛紗現在心情滿正面，離婚後好友幫忙留意工作機會，希望能藉由工作與生活串連，讓愛紗轉移注意力，避免她陷在離婚的傷痛。
(中國時報)
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