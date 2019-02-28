品冠換100坪屋 為兒女打造卡通房

2019年02月28日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

品冠（右）26日歡慶生日，開心合照留念。

品冠26日歡慶47歲生日，他的父母從馬來西亞來台幫他慶生，他與老婆Jennifer、父母及一雙兒女在家吃大餐、蛋糕，共享天倫，晚餐則是岳父母特別煮的咖哩牛肉、鱸鰻魚湯、清蒸紅蟳等佳餚。他笑說，兒子、女兒一大早跑到他房間對他說「生日快樂」，還揚言要請他吃麥當勞大餐，他則回應：「是你們想吃的吧！」

品冠近來行程滿檔，工作到過年前一天才休息，他為給家人更好的生活環境，日前剛搬進100坪新家，因2個小孩逐漸長大，需要各自的空間，他也需要自己的房間來創作音樂，至少需要7個房間，因此與老婆花半年時間尋覓新窩，還特地為兒子、女兒打造專屬可愛卡通房，相當用心。

兒子遺傳音樂天分

除了打造新家，他日前帶著全家人去看林俊傑（JJ）演唱會，他5歲的兒子很會唱〈小酒窩〉，更是JJ的小粉絲，十足遺傳了他的音樂天分，品冠表示兒子自拍唱歌的影片給他，希望他可以傳給JJ，但他不想打擾到JJ，打趣對兒子說：「我沒有JJ的聯繫方式。」

品冠近來努力籌備專輯、計畫新的演唱會，目前已錄製3首歌曲，預計在下半年推出，而兒子對音樂很有興趣，他先前帶兒子到錄音室參觀錄音的環境，他在現場幫兒子帶起耳機、教導如何使用麥克風等，讓兒子過過乾癮。

(中國時報)