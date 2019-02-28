李銘順范文芳扮黑白臉教子
李銘順為電影《一吻定情》受訪，他在片中管不動飾演兒子的「江直樹」王大陸，談起現實中和范文芳的4歲兒子Zed，他和老婆磨合出一套教育方針。
李銘順兒子Zed著迷於舞獅，過年前穿著舞獅裝到機場接他，影片上傳後許多人直呼超萌，不過令老爸困擾的是，Zed經常盯著手機看舞獅影像欲罷不能，總得軟硬兼施才能阻止，他表示老婆易心軟，自己就當黑臉，「先讓媽媽哄了，沒用時再說：『爸爸你來！』」兒子就知事態嚴重。
模範夫妻黏TT
李銘順曾因Zed做錯事，把自己和兒子長時間關在房間裡，一開始Zed只想哭鬧，逐漸平復後，李銘順再跟他說道理，從此Zed做錯事又發脾氣時，只要被問：「要不要進房間？」Zed就會自動道歉，還會討價還價，李銘順開明認為談判不是壞事，「如果兒子有理，就該讓他贏，不然他會不懂講理的意義。」
片中江直樹一家人可說是模範家庭，李銘順和范文芳也是演藝圈模範夫妻，今年情人節范文芳拍影片和粉絲打招呼，李銘順突然探頭吻她閃瞎眾人，但他笑言比起在節日送禮，日常相處更重要，兩人盡可能一起做每件事，「我們早上都會一起吃早餐，現在就一起送Zed去念書，再一起去買菜。」
看似家庭事業兩得意，李銘順其實去年才經歷喪母之痛，如何轉換心情投入《一吻定情》拍攝？他坦言對已逝的父母難免會有遺憾，「常常都會想起，不是遊子的話就可以多陪他們一點。」但因母親久病在床，「她辛苦了很多年，雖然不願這件事發生，但就當她解脫了，不用這麼痛苦。」他也展現正能量性格，「人生還是要繼續往前走。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。