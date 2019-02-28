白嘉莉許願多陪伴鄉親
「最美麗的主持人」白嘉莉受邀成為台中市全球行銷代言人、花博親善大使，24日返台便驅車台中展開各式活動，台中市長盧秀燕得知白嘉莉3月1日生日，於26日活動結束後，找來與白嘉莉素有兄妹相稱、現任旺旺集團副董事長胡志強與夫人邵曉玲，櫻花企業總裁張宗璽的夫人及由鉅建設董座林嘉琪等人到下榻飯店，精心策畫為她慶生，讓她既驚訝又開心。
白嘉莉夫婿黃雙安去年10月病逝，對她造成巨大衝擊，「原以為再也沒有機會可以開心的辦生日會了」，因為以往每年都是黃雙安陪她過生日，沒想到台中市長盧秀燕獲悉她即將生日，不僅特製印有她美麗肖像照片的生日蛋糕，賀卡上更是把昔日唱片封面都掃描在上面，讓她不斷驚呼：「怎麼可能！」
據了解，白嘉莉在活動結束後，原以為只是單純的飯局，看到與會來賓帶來香檳、紅酒，還在最後一起為她獻唱生日快樂歌，讓她很感動。她也許願，未來要積極寫書、開畫展，把以前沒時間做的事情一一完成，把更多時間和作品留給鄉親。
(中國時報)
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