陳明真挺范景翔攜手做公益
范景翔推出新歌〈在你身旁〉，關懷慢性疲勞症，支持城市慢生活運動。他將邀請陳明真力挺在上海寶龍藝術中心舉辦的「知性」攝影公益展覽，他表示「陳明真是台灣玉女歌手掌門人，我只是她的粉絲。」豈料多年以後，他們同樣在大陸發展更因公益理念相近而互相支持，范景翔也擔任陳明真在大陸演出服裝造型師，2人擁好交情。
陳明真的歌曲是許多人昔日情感記憶，她為人母後大多在家相夫教子，這次專程為范景翔站台，范景翔說，陳明真傳遞給他很多正能量，讓他勇敢面對挑戰，「她的形象代表著真善美，我由衷的感謝，希望將這份好能量傳遞給ME/CFS慢性疲勞患者社會弱勢群體、需要能量的人。」
此外，范景翔將於5月10日在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「2019 ME/CFS城市慢生活@范景翔與好朋友公益音樂會」，陳明真屆時也會參與。
(中國時報)
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